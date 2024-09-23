Кожевников о возможных отставках в КХЛ: «Тренеры «Металлурга», «Амура» и «Сочи» – первые кандидаты. Результат на все влияет, они внизу таблицы»

Александр Кожевников поделился мнением о возможных отставках в КХЛ.

Ранее стало известно , что Дэвид Немировски покинет пост главного тренера «Барыса».

– Кто еще из главных тренеров может за ним последовать за Немировски?

– Помимо «Барыса», три команды внизу: «Амур», «Сочи», «Металлург». Наставник каждой из них – первый кандидат на отставку. Результат на все влияет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

В прошлом сезоне «Металлург» под руководством Андрея Разина стал обладателем Кубка Гагарина. Сейчас команда идет на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 4 очка за 7 игр.

Александр Кожевников: «Много вопросов к КХЛ. Пример Шипачева и гонки за рекордом Мозякина – до великого достижения 6 очков, а внимания ноль. Зато напишут, как они много лет выпивали»