Кожевников о Разине после «Нефтехимика»: «Должен был остыть и извиниться, но вместо этого пошел мутный поток сознания. То, что он попутал берега, понял еще в плей-офф»

Александр Кожевников поделился мнением о поведении Андрея Разина.

В третьем периоде матча на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием. Вовченко не смог подняться, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер «Металлурга » увел команду в раздевалку, отказавшись продолжать матч.

– После демарша в Магнитогорске, где «Металлург» не доиграл матч Мемориала Ромазана, вы в прессе жестче всех отреагировали на поведение главного тренера Андрея Разина. Не погорячились?

– Тренер – самая сложная профессия в хоккее, постоянные стрессы. Разин, в общем-то, имел право на нервный срыв, хотя это его не красит.

Меня задел даже не сам демарш, хотя тренер, по сути, вытер ноги о своих болельщиков и поступил неуважительно в отношении памяти знакового для Магнитогорска человека, именем которого назван турнир. Меня задело другое.

– Что?

– Хотя бы на следующий день Разин должен был остыть и извиниться. Но вместо этого пошел мутный поток сознания. Виноваты оказались все вокруг: тренер «Нефтехимика », идея предсезонных турниров, календарь, но только не он, Разин.

То, что Разин попутал берега, понял еще в последнем плей-офф, когда из-за теракта в Москве переносились матчи, а тренер начал свои капризы. И вот продолжение. Причем оба раза удивлял и абсолютный молчок со стороны КХЛ – ребята, проснитесь!

У нас было столько историй, когда тренеры заболевали звездной болезнью и терялись. Есть опасение, что наставник «Магнитки» рискует пойти по этому пути, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .