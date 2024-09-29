Кравец о победе над СКА: «Увидели совершенно другой «Куньлунь», забить пять голов – дорогого стоит. Нужно так играть со всеми соперниками»
Китайская команда выиграла со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Мы увидели совершенно другой «Куньлунь». Мы очень хорошо отыграли с первых секунд. Правда, в конце пропустили обидные и ненужные голы.
Но забить СКА пять голов – дорогого стоит. На протяжении двух периодов мы показывали хороший хоккей, хорошо действовали в обороне.
Грамотно выполняли задачи, поставленные перед матчем. Нужно так играть со всеми соперниками, а не только со СКА.
В хоккее нужно выкладываться всегда. Надеюсь, ребята возьмут из этого матча самое лучшее.
– Почему «Куньлунь» после хорошего старта начал много проигрывать? С физикой проблемы?
– Вы должны понимать, что команда новая, все звенья новые. Для многих ребят это первый сезон в КХЛ.
Было досадное поражение от «Северстали». Поездка на Дальний Восток – за хорошей игрой последовала провальная.
Нужно забивать как сегодня, когда мы забили пять голов. Но тактика теперь у «Куньлуня» другая. Нам и звенья приходится менять, и варианты искать разные.
Не все получается – то вратарь не играет, а игроки хороши, то, наоборот. Нам нужно этот паззл сложить вместе, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
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