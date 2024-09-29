Кравец о победе над СКА: «Увидели совершенно другой «Куньлунь», забить пять голов – дорогого стоит. Нужно так играть со всеми соперниками»

Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА.

Китайская команда выиграла со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Мы увидели совершенно другой «Куньлунь». Мы очень хорошо отыграли с первых секунд. Правда, в конце пропустили обидные и ненужные голы.

Но забить СКА пять голов – дорогого стоит. На протяжении двух периодов мы показывали хороший хоккей, хорошо действовали в обороне.

Грамотно выполняли задачи, поставленные перед матчем. Нужно так играть со всеми соперниками, а не только со СКА.

В хоккее нужно выкладываться всегда. Надеюсь, ребята возьмут из этого матча самое лучшее.

– Почему «Куньлунь» после хорошего старта начал много проигрывать? С физикой проблемы?

– Вы должны понимать, что команда новая, все звенья новые. Для многих ребят это первый сезон в КХЛ .

Было досадное поражение от «Северстали». Поездка на Дальний Восток – за хорошей игрой последовала провальная.

Нужно забивать как сегодня, когда мы забили пять голов. Но тактика теперь у «Куньлуня» другая. Нам и звенья приходится менять, и варианты искать разные.

Не все получается – то вратарь не играет, а игроки хороши, то, наоборот. Нам нужно этот паззл сложить вместе, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец .