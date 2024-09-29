Чайковски об игре в России: «Мне очень нравится в КХЛ. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей, и все»
– Недавно в сборную Словакии снова начали приглашать игроков из КХЛ. Была квалификация, вас приглашали принять участие? Некоторые игроки ездили.
– Да, мы разговаривали на этот счет. Но я решил, что лучше будет остаться здесь и готовиться к сезону. Мы договорились еще раньше, что будем готовиться к сезону и тренироваться.
Квалификация была перед самым началом сезона, поэтому приняли решение, что так будет лучше.
– Хотели бы сыграть за сборную?
– Посмотрим, как будет складываться ситуация. 2 года назад нам запретили играть национальную команду, сейчас все поменялось, руководство поменялось, разрешили приезжать играть.
Думаю, здесь нужно будет смотреть в конце сезона, насколько будет позволять здоровье. Главное сейчас хорошо сыграть сезон здесь. Это все еще очень далеко.
– Многие федерации рекомендовали своим игрокам уехать из России несколько лет назад. Вы были в числе тех игроков, которые остались.
– Нам не говорили конкретно, что нужно уезжать из КХЛ. Был ультиматум: остаешься в КХЛ – не играешь за сборную. Я здесь играл и до этого много лет, мне здесь очень нравится. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы остаться. Я играю в хоккей, и все.
– В КХЛ стало приезжать больше иностранцев. Можно ли сказать, что лига стала популярнее?
– Лига всегда была популярной и будет популярной. Мне кажется, это больше связано с увеличением лимита на легионеров. Ребята хотят играть в хороший хоккей, и у них появилась такая возможность, – заявил словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски.
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