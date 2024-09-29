  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»
1

Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»

Тренер «Филадельфии» оценил игру Ивана Федотова в предсезонном матче.

Вратарь отразил 25 из 27 бросков в выставочном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).

«Иван был великолепен. Сделал несколько важных сэйвов.

Он такой большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как парень выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?» – сказал помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: NBC Sports Philadelphia
logoФиладельфия
logoБостон
logoНХЛ
logoИван Федотов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+3 в 3 играх на предсезонке НХЛ
38сегодня, 06:01Видео
Торторелла о Мичкове: «Мы не собираемся как-то ограничивать его в плане креативной игры»
7сегодня, 05:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губерниев о травме Кузнецова: «У СКА хорошие тренеры, скамейка. Не думаю, что они прям сильно зависят от Жени с точки зрения команды»
323 минуты назад
Чайковски о еде в России: «Люблю блинчики, борщ. В Словакии есть блюдо, похожее на холодец. Кухни очень похожие»
331 минуту назад
За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)
4834 минуты назад
Быков о травме Кузнецова: «Для СКА это серьезная потеря. Евгений – многофункциональная фигура для команды. И в плане игры, и с точки зрения развития молодых хоккеистов»
5сегодня, 09:48
Кузнецов травмировал плечо. Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы («Матч ТВ»)
20сегодня, 09:39
КХЛ. «Автомобилист» против «Ак Барса», СКА примет «Куньлунь», «Динамо» Москва – «Нефтехимик»
18сегодня, 09:18
Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «По странному стечению обстоятельств после его травмы СКА резко добавил в игре и начал забивать»
8сегодня, 08:47
Михал Чайковски: «Словацкий и русский народы очень похожи. Люди по менталитету в России мне ближе, чем в Америке»
8сегодня, 08:36
Ротенберг о фестивале «Друзья Петербурга»: «По приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра Курентзиса. Удивительная музыка. Всегда говорю игрокам СКА, что Петербург – город не только спорта»
6сегодня, 07:45
Давыдов о Деанджело в КХЛ: «Удивлен тому, что именно СКА его забрал. Почему проспали в Уфе – загадка, там на большинство выходят 5 форвардов»
20сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «Спартак» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Команда показывает интересный хоккей»
14 минут назад
Дыбленко о Козыреве: «Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. В «Северстали» он полностью воплощает то, что хотел»
1сегодня, 09:59
Энтони Деанджело: «Демидов очень талантлив, он станет великим игроком. У него отличное мастерство и бросок»
2сегодня, 09:19
Шипачев о системе Квартальнова: «Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно чуть подхитрить с партнерами по звену»
сегодня, 08:59
Никита Серебряков: «Деанджело – большой мастер. Помогаем ему максимально влиться в коллектив СКА»
сегодня, 08:18
Форварды «Барыса» Оспанов и Си Джей Смит включены в список травмированных
сегодня, 07:55
Кутюрье о дубле Мичкова в предсезонном матче: «Мы только начинаем понимать, что он из себя представляет. Его игра определенно воодушевляет»
3сегодня, 07:25
Каменев о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Много было удалений у нас, особенно во 2-м периоде. Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать»
сегодня, 07:00
Шипачев о жизни в Минске: «Отличный город, классная погода. Болельщики и атмосфера просто офигенные, хочется как можно больше играть дома»
сегодня, 06:33
Агент Костина о возможном возвращении игрока в КХЛ: «Клим пока что нацелен на НХЛ. Кто бы что ни говорил, но это лига, на которую все ориентируются в хоккее»
сегодня, 06:22