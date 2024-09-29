Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»

Тренер «Филадельфии» оценил игру Ивана Федотова в предсезонном матче.

Вратарь отразил 25 из 27 бросков в выставочном матче с «Бостоном » (3:2 ОТ).

«Иван был великолепен. Сделал несколько важных сэйвов.

Он такой большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как парень выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?» – сказал помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу.