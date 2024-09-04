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  • Дыбленко о том, где в США пахнет «травой»: «Везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже плоховато стало»
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Дыбленко о том, где в США пахнет «травой»: «Везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже плоховато стало»

Ярослав Дыбленко рассказал о запахе «травы» в США и о стереотипах.

Защитник «Северстали» в сезоне-2017/18 выступал за фарм-клуб «Нью-Джерси» в АХЛ.

– Мне немного не понравилась Ютика. Я там не жил, но когда мы приезжали, я практически не видел города. Все остальные города были нормальными. Бездомные могли попросить денег на улице – это максимум. Все люди были нормальными.

В одном из городов нас предостерегли, что нельзя ходить на определенную сторону дороги. Мне надо было купить там кепку, и я позвал с собой Никиту Попугаева.

В итоге на той стороне просто стояли темнокожие и латиноамериканцы – ничего такого. Они, наоборот, сказали, что у меня классная кепка, никто белож…м не назвал. Я думаю, что это какие-то стереотипы.

– Где больше всего воняло «травой»?

– Да везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже в один момент плоховато стало», – сказал Ярослав Дыбленко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoСеверсталь
светская хроника
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logoКХЛ
logoЯрослав Дыбленко
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