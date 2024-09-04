Дыбленко о том, где в США пахнет «травой»: «Везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже плоховато стало»
Защитник «Северстали» в сезоне-2017/18 выступал за фарм-клуб «Нью-Джерси» в АХЛ.
– Мне немного не понравилась Ютика. Я там не жил, но когда мы приезжали, я практически не видел города. Все остальные города были нормальными. Бездомные могли попросить денег на улице – это максимум. Все люди были нормальными.
В одном из городов нас предостерегли, что нельзя ходить на определенную сторону дороги. Мне надо было купить там кепку, и я позвал с собой Никиту Попугаева.
В итоге на той стороне просто стояли темнокожие и латиноамериканцы – ничего такого. Они, наоборот, сказали, что у меня классная кепка, никто белож…м не назвал. Я думаю, что это какие-то стереотипы.
– Где больше всего воняло «травой»?
– Да везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже в один момент плоховато стало», – сказал Ярослав Дыбленко.
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