Дыбленко о Ротенберге: «Всегда хотел стать тренером, рвался, готовился. В СКА он начал делать первые шаги, набираться опыта – это серьезная работа, в которой надо разбираться»
30-летний защитник «Северстали» ранее на протяжении 3 сезонов выступал за СКА.
– Роман Борисович [Ротенберг] постоянно находится с командой, просто раньше он не стоял на лавке. Он хотел этого, рвался и готовился.
Когда при мне Роман Борисович только-только стал тренером, он потихоньку начал набираться опыта. Он начал делать первые шаги и всему обучаться – это ведь очень серьезная работа, в которой надо разбираться.
– Эти два года тебя поддушивали или все-таки давали играть?
– В свой первый год при Алексее Николаевиче Кудашове я играл очень много.
Как ни крути, происходит ротация, так что во второй год я стал чуть реже выходить на лед. Я зацепил отличную серию после карантина, а также неплохо играл с травмированным коленом против ЦСКА в финале конференции.
– Как тебе этот принцип ротации? В ковидный год в СКА было заиграно 52 полевых и 4 вратаря.
– Мне было сложно это понять, потому что я привык играть нон-стоп. Кто-то принимает этот факт, а кто-то нет. У меня были амбиции, так что я требовал игрового времени. Я решал вопрос через своего агента и всегда хотел знать причины, по которым меня не ставят в состав.
Я считаю, что нужно играть постоянно и выжимать из себя все. Пропустить одну-две игры – это нормально, но не больше. В таком случае очень тяжело вернуться в хороший игровой режим.
– Правда, что Роман Борисович, будучи менеджером, многое решал по составу СКА?
– Слухи разные ходят, мы же не знаем в каком формате все это происходит, – сказал Ярослав Дыбленко.
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