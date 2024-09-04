Дыбленко о Ротенберге: «Всегда хотел стать тренером, рвался, готовился. В СКА он начал делать первые шаги, набираться опыта – это серьезная работа, в которой надо разбираться»

Ярослав Дыбленко заявил, что Роман Ротенберг очень хотел стать тренером СКА

30-летний защитник «Северстали » ранее на протяжении 3 сезонов выступал за СКА.

– Роман Борисович [Ротенберг ] постоянно находится с командой, просто раньше он не стоял на лавке. Он хотел этого, рвался и готовился.

Когда при мне Роман Борисович только-только стал тренером, он потихоньку начал набираться опыта. Он начал делать первые шаги и всему обучаться – это ведь очень серьезная работа, в которой надо разбираться.

– Эти два года тебя поддушивали или все-таки давали играть?

– В свой первый год при Алексее Николаевиче Кудашове я играл очень много.

Как ни крути, происходит ротация, так что во второй год я стал чуть реже выходить на лед. Я зацепил отличную серию после карантина, а также неплохо играл с травмированным коленом против ЦСКА в финале конференции.

– Как тебе этот принцип ротации? В ковидный год в СКА было заиграно 52 полевых и 4 вратаря.

– Мне было сложно это понять, потому что я привык играть нон-стоп. Кто-то принимает этот факт, а кто-то нет. У меня были амбиции, так что я требовал игрового времени. Я решал вопрос через своего агента и всегда хотел знать причины, по которым меня не ставят в состав.

Я считаю, что нужно играть постоянно и выжимать из себя все. Пропустить одну-две игры – это нормально, но не больше. В таком случае очень тяжело вернуться в хороший игровой режим.

– Правда, что Роман Борисович, будучи менеджером, многое решал по составу СКА?

– Слухи разные ходят, мы же не знаем в каком формате все это происходит, – сказал Ярослав Дыбленко .