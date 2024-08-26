Ярослав Дыбленко: «Подколзин своей работой выбивает себе место в НХЛ. Надеюсь, обмен в «Эдмонтон» очень круто на нем скажется, и он заиграет по-новому»

Теги Северсталь Эдмонтон НХЛ КХЛ Ярослав Дыбленко Василий Подколзин Хоккей

Ярослав Дыбленко высказался о переходе Василия Подколзина в «Эдмонтон».

«Ванкувер» обменял нападающего на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Дыбленко ранее играл с Подколзиным за СКА.

«Впечатления от Васи Подколзина очень хорошие. Человек он тоже прекрасный. Вася много переживал, когда что-то не получалось. Он очень много работал, и всегда было видно, что он болеет хоккеем.

За кого и переживаю сейчас, так это именно за него, потому что он своей работой выбивает себе место в НХЛ. Я вообще всегда переживаю за него. Радуюсь, когда он забивает голы и хорошо играет. В то же время переживаю, когда идет не очень хорошо.

С его трудолюбием и качествами хочется, чтобы он чувствовал себя комфортно. Поэтому, надеюсь, обмен в «Эдмонтон» очень круто на нем скажется, и он заиграет по-новому.

Иногда полезно сменить обстановку, попасть к новому тренеру в новой организации. Буду верить, что это пойдет ему на пользу. Он прекрасный хоккеист, так что у него должно все получиться», – сказал защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко.

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2 комментария
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Не заиграет.
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Ждем очередное триумфальное возвращение одного из лучших нападающих современности, да чего уж там скромничать, нашей копией Макдэвида, конечно же в состав СКА в следующем сезоне, а может даже раньше.
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