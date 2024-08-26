Ярослав Дыбленко: «Подколзин своей работой выбивает себе место в НХЛ. Надеюсь, обмен в «Эдмонтон» очень круто на нем скажется, и он заиграет по-новому»
Ярослав Дыбленко высказался о переходе Василия Подколзина в «Эдмонтон».
«Ванкувер» обменял нападающего на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.
Дыбленко ранее играл с Подколзиным за СКА.
«Впечатления от Васи Подколзина очень хорошие. Человек он тоже прекрасный. Вася много переживал, когда что-то не получалось. Он очень много работал, и всегда было видно, что он болеет хоккеем.
За кого и переживаю сейчас, так это именно за него, потому что он своей работой выбивает себе место в НХЛ. Я вообще всегда переживаю за него. Радуюсь, когда он забивает голы и хорошо играет. В то же время переживаю, когда идет не очень хорошо.
С его трудолюбием и качествами хочется, чтобы он чувствовал себя комфортно. Поэтому, надеюсь, обмен в «Эдмонтон» очень круто на нем скажется, и он заиграет по-новому.
Иногда полезно сменить обстановку, попасть к новому тренеру в новой организации. Буду верить, что это пойдет ему на пользу. Он прекрасный хоккеист, так что у него должно все получиться», – сказал защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко.