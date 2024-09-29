Шипачев о системе Квартальнова: «Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно чуть подхитрить с партнерами по звену»
– Когда вы переходили в минское «Динамо», у многих были вопросы, насколько ваша манера игры совместима с системой Дмитрия Квартальнова. В какой степени он вам позволяет творить на льду?
– Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно, как говорится, чуть подхитрить с партнерами по звену.
Нужно в любом случае эффективно играть в атаке за счет правильных решений и понимания, когда момент предполагает первый вариант, а когда второй.
– На что может претендовать минское «Динамо» в этом сезоне?
– Весной посмотрим.
– Но есть принципиальная цель превзойти традиционный для Минска результат последних лет и пройти дальше первого раунда плей-офф?
– Я надеюсь на это. Мы для этого и собрались здесь в клубе. Собрали хорошую команду, приехало много хороших легионеров. Команда у нас в целом довольно сбалансированная, – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.
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