Шипачев о системе Квартальнова: «Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно чуть подхитрить с партнерами по звену»

Вадим Шипачев высказался о работе с тренером Дмитрием Квартальновым.

– Когда вы переходили в минское «Динамо», у многих были вопросы, насколько ваша манера игры совместима с системой Дмитрия Квартальнова. В какой степени он вам позволяет творить на льду?

– Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно, как говорится, чуть подхитрить с партнерами по звену.

Нужно в любом случае эффективно играть в атаке за счет правильных решений и понимания, когда момент предполагает первый вариант, а когда второй.

– На что может претендовать минское «Динамо» в этом сезоне?

– Весной посмотрим.

– Но есть принципиальная цель превзойти традиционный для Минска результат последних лет и пройти дальше первого раунда плей-офф?

– Я надеюсь на это. Мы для этого и собрались здесь в клубе. Собрали хорошую команду, приехало много хороших легионеров. Команда у нас в целом довольно сбалансированная, – сказал нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев .