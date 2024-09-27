Гендиректор минского «Динамо» о Шипачеве: «Важно, что рекорд КХЛ будет связан с Беларусью. Стране и болельщикам это придает интерес»
Артем Каркоцкий отметил важность Вадима Шипачева для минского «Динамо».
Форвард набрал 923 (289+634) очка в 994 играх в лиге с учетом плей-офф.
Вадиму осталось набрать 5 очков, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 баллов в 842 играх, 419+509).
– Насколько важно иметь в составе звезду такого масштаба, как Вадим Шипачев?
– Про это многое уже сказано. Вадим – легенда КХЛ, мастер, в шаге от двух значимых рекордов лиги.
Здорово, что эти рекорды будут побиты в джерси «Динамо» – этот опыт важен для нас. Всей стране и болельщикам это придает интерес.
Интересно наблюдать за такой легендой в джерси минского «Динамо».
Очень важно, что такой рекорд в истории КХЛ будет связан с нашей страной. Это не может не радовать, – сказал генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: sport5.by
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