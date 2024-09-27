Гендиректор минского «Динамо» о Шипачеве: «Важно, что рекорд КХЛ будет связан с Беларусью. Стране и болельщикам это придает интерес»

Артем Каркоцкий отметил важность Вадима Шипачева для минского «Динамо».

Форвард набрал 923 (289+634) очка в 994 играх в лиге с учетом плей-офф.

Вадиму осталось набрать 5 очков, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 баллов в 842 играх, 419+509).

– Насколько важно иметь в составе звезду такого масштаба, как Вадим Шипачев?

– Про это многое уже сказано. Вадим – легенда КХЛ , мастер, в шаге от двух значимых рекордов лиги.

Здорово, что эти рекорды будут побиты в джерси «Динамо» – этот опыт важен для нас. Всей стране и болельщикам это придает интерес.

Интересно наблюдать за такой легендой в джерси минского «Динамо».

Очень важно, что такой рекорд в истории КХЛ будет связан с нашей страной. Это не может не радовать, – сказал генеральный директор минского «Динамо » Артем Каркоцкий.