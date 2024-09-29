Шипачев о жизни в Минске: «Отличный город, классная погода. Болельщики и атмосфера просто офигенные, хочется как можно больше играть дома»

Вадим Шипачев доволен болельщиками минского «Динамо».

37-летний форвард набрал 3 (0+3) очка в 7 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне.

– Как вам живется в Минске?

– Дома там очень хорошо. Тем более живу я недалеко от «Минск Арены». Отличный город, классная погода. Есть все условия для тренировок. Арена отличная. Мы пока всего два домашних матча сыграли в этом сезоне, но атмосфера уже впечатлила – полные трибуны.

Надеюсь, что сейчас будет также, когда у нас начнется серия домашних игр. Болельщики и атмосфера в Минске просто офигенные. Хочется как можно больше играть дома и выигрывать.

Когда на арене аншлаг, всегда веселее играть. Вот, к сожалению, в Мытищах на матче с «Куньлунем » было немного зрителей. Как будто это была тренировочная игра – в Минске такого нет, – сказал Шипачев .