Шипачев о жизни в Минске: «Отличный город, классная погода. Болельщики и атмосфера просто офигенные, хочется как можно больше играть дома»
Вадим Шипачев доволен болельщиками минского «Динамо».
37-летний форвард набрал 3 (0+3) очка в 7 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне.
– Как вам живется в Минске?
– Дома там очень хорошо. Тем более живу я недалеко от «Минск Арены». Отличный город, классная погода. Есть все условия для тренировок. Арена отличная. Мы пока всего два домашних матча сыграли в этом сезоне, но атмосфера уже впечатлила – полные трибуны.
Надеюсь, что сейчас будет также, когда у нас начнется серия домашних игр. Болельщики и атмосфера в Минске просто офигенные. Хочется как можно больше играть дома и выигрывать.
Когда на арене аншлаг, всегда веселее играть. Вот, к сожалению, в Мытищах на матче с «Куньлунем» было немного зрителей. Как будто это была тренировочная игра – в Минске такого нет, – сказал Шипачев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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