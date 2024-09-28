Ротенберг о мастер-классе Деанджело: «Один из лучших защитников мира вышел на лед с детишками»
«Я уже говорил о том, что Тони Деанджело приехал к нам не только играть в хоккей и добывать победы в КХЛ, но и для того, чтобы делиться своим уникальным опытом.
Тони обожает тренироваться с детьми. В Америке он часто проводил мастер-классы для начинающих хоккеистов. И вот теперь мы вместе работаем с воспитанниками Академии СКА в Хоккейном городе.
Совсем недавно здесь тренировал вратарей действующий обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский, а сегодня на лед с детишками вышел один из лучших защитников мира, который вчера дебютировал в СКА и сразу установил два рекорда – сделал ассистентский хет-трик в первом же матче и вместе с Андреем Педаном добился показателя полезности «плюс 6».
Уверен, что для наших мальчишек это прекрасный опыт – и с точки зрения знакомства с мастерством Тони, и с точки зрения общения.
В их возрасте очень важно максимально получать любые знания – это поможет им прогрессировать и понять, к чему можно стремиться. Конечно, это не последний такой мастер-класс. Обязательно повторим!
А после мастер-класса мы поучаствовали в церемонии награждения Кубка Юных и еще раз убедились, что у нас растет отличная смена!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий