«Питтсбург» расторг просмотровый контракт с Кныжовым. Права на 26-летнего защитника в КХЛ принадлежат СКА

Николай Кныжов расторг просмотровый контракт с «Питтсбургом».

26-летний защитник не провел ни одного предсезонного матча в составе команды.

В прошлом сезоне он выступал в системе «Сан-Хосе». На счету Кныжова 10 игр и 1 (0+1) очко в НХЛ при полезности «-6». В АХЛ он сыграл 40 матчей и набрал 14 (3+11) баллов.

Всего у российского хоккеиста 81 игра в НХЛ за 4 сезона.

Ранее сообщалось , что Кныжов не планирует возвращаться в Россию. Права на игрока в Фонбет чемпионате КХЛ принадлежат СКА.