«Сан-Хосе» поместил Кныжова на драфт отказов. У игрока 10 матчей в сезоне НХЛ, 1 балл и «минус 6»

Николай Кныжов выставлен «Сан-Хосе» на драфт отказов.

Защитника отправят в АХЛ, если клубы не воспользуются возможностью забрать игрока из списка отказов.

Контракт Николая Кныжова с зарплатой 1,25 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне россиянин провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «минус 6».