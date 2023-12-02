«Сан-Хосе» поместил Кныжова на драфт отказов. У игрока 10 матчей в сезоне НХЛ, 1 балл и «минус 6»
Николай Кныжов выставлен «Сан-Хосе» на драфт отказов.
Защитника отправят в АХЛ, если клубы НХЛ не воспользуются возможностью забрать игрока из списка отказов.
Контракт Николая Кныжова с зарплатой 1,25 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне россиянин провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «минус 6».