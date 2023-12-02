«Сан-Хосе» поместил Кныжова на драфт отказов. У игрока 10 матчей в сезоне НХЛ, 1 балл и «минус 6»

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ Николай Кныжов Хоккей

Николай Кныжов выставлен «Сан-Хосе» на драфт отказов.

Защитника отправят в АХЛ, если клубы НХЛ не воспользуются возможностью забрать игрока из списка отказов.

Контракт Николая Кныжова с зарплатой 1,25 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне россиянин провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «минус 6».

6 комментариев
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Коламбусу как раз до русской пятерки 1 заща не хватает
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Еронко, что за фигня?
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В Тампу!!!! И срочно!!!!! Можно сегодня в течение получаса!
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На самом деле странное решение. Выглядел точно не хуже остальных. Надеюсь, его заберёт Коламбус и отправят в пару к Проворову
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