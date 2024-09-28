Плющев про 4 очка Мичкова за 2 игры в «Филадельфии»: «До потолка прыгаю, не знаю, куда себя деть от счастья. Если хет-трик забьет – надо будет с парашютом прыгать»

Владимир Плющев высказался о первых успехах Матвея Мичкова в «Филадельфии».

Ранее российский форвард набрал по два очка за результативность в выставочных матчах с «Вашингтоном» (6:2, 0+2) и с «Айлендерс» (2:0, 1+1).

«Насколько рад за успехи Мичкова ? Я просто до потолка прыгаю! Не знаю, куда себя деть от счастья!

Если Мичков сыграл хорошую игру, то надо его с этим делом поздравить и пожелать успехов в дальнейшем. Но радоваться я долго буду. А если хет-трик забьет, то надо будет с парашютом прыгать (смеется).

Я всю команду не вижу и не могу говорить о том, какое место в команде может занять Матвей. Я думаю, что он старается занять себе место под солнцем.

У него сейчас неплохая статистика, но я не могу сказать, на что он может претендовать, ведь это дело тренера. Бывает такое, что статистика у игрока одна, а содержание игры другое. Он точно будет бороться за место в составе, но в каком звене – вопрос.

Что бы я ему посоветовал? Я думаю, что здесь рецепт очень простой – быть самим собой и делать именно то, что ты умеешь делать, а не пытаться лезть под кожу тренеру», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .