Кожевников о Мичкове: «Выставочные матчи ни о чем не говорят. Он не первый, кто хорошо начинает играть в НХЛ. Где они оказывались потом? Возвращались в Россию»

Александр Кожевников высказался об игре Матвея Мичкова в выставочных матчах НХЛ.

В двух предсезонных матчах россиянин набрал 4 (1+3) очка. В игре с «Айлендерс» (2:0) он сделал результативную передачу и поразил пустые ворота.

«Не надо раньше времени петь Мичкову дифирамбы, эти выставочные матчи не говорят ни о чем. Да, Матвей хороший и талантливый игрок, но давайте дождемся начала регулярного чемпионата НХЛ.

Он забил шайбу и отдал результативную передачу, ну и что? Пусть пройдут первые 10-15 матчей, и вот уже тогда все будет понятно. В сезоне будет совсем другой хоккей, а сейчас идут обычные разминочные игры.

Мичков не первый такой талантливый человек, который хорошо начинает играть в команде НХЛ . А где они оказывались потом? Возвращались в Россию», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .