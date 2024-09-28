Новиков о Мичкове в НХЛ: «Он поехал не за пряниками и не на ярмарку с балалайками – это очень непростой хлеб. Когда начнется чемпионат, будет уже совсем другое»

Юрий Новиков высказался о первых успехах Матвея Мичкова в «Филадельфии».

19-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Айлендерс» (2:0).

«Надо сказать, что здесь уже и наши уважаемые специалисты, ребята, которые очень серьезно играли в хоккей, высказали слова поддержки Матвею .

Мы рады, довольны им, потому что он поехал совсем не за пряниками, это очень непростой хлеб, и психологически, в первую очередь, и физически.

Это совсем не на ярмарку с балалайками, и, конечно, очень важна здесь удача, чтобы в первых матчах себя зарекомендовать, чуть-чуть отметиться, а Матвей даже больше, чем зарекомендовал себя, потому что набрать два очка – это очень-очень престижно. Опять мы говорим, что это совсем другая среда, это очень сложно.

Мы за Матвея рады, но это пока маленький праздник, а дальше, когда начнется чемпионат, это будет уже совсем другое.

Мы всегда за любого нашего парня, тем более за молодого. Мы поддерживаем, переживаем и желаем ему хорошо выступить», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков .