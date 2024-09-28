Ларионов после 7:2 с «Амуром»: «Торпедо» живет по московскому времени. Ссылаться на часовые пояса – самое легкое оправдание»

Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу «Торпедо» над «Амуром».

Нижегородская команда победила на выезде со счетом 7:2, забросив четыре шайбы за первые 13 минут.

– Хорошее начало, хороший настрой. Команда приобретает уверенность. Стали просматриваться командные действия. Это та игра, которую ты хочешь видеть. Все играют друг за друга.

Соперник был обескуражен таким стартом, хоть и не опустил руки. Непростая игра, как и любая в этом регионе. Рад, что ребята играют с душой и рационально, это радует.

– Учитывали ли разницу во времени в этой игре, как обманули физиологию? Обычно именно второй матч сложнее из‑за акклиматизации.

– Мы никогда не обманываем физиологию. Просто понимаем, что это самое легкое оправдание – ссылаться на часовые пояса. Да, это непросто. Тем не менее живем по московскому времени.

Здесь важны внутренний настрой, правильная игра. Здесь нет никаких секретов. Рады, что ребята прониклись духом, который они показывали с начала сезона.

Теперь мы видим, что команда обретает уверенность и, несмотря на часовые пояса, играет правильно, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .

Почивалов сделал хет-трик в игре с «Амуром». Форвард «Торпедо» ни разу не забивал в КХЛ с дебюта в 2019 году