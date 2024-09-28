Почивалов сделал хет-трик в игре с «Амуром». Форвард «Торпедо» ни разу не забивал в КХЛ с дебюта в 2019 году
Денис Почивалов сделал хет-трик в игре с «Амуром».
23-летний форвард «Торпедо» забросил три шайбы в ворота «Амура» в матче регулярного чемпионата (7:2).
Для Почивалова эти голы стали первыми в карьере на уровне Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий дебютировал в лиге в 2019 году. С того момента он провел 51 матч и сделал 3 ассиста.
В Olimpbet ВХЛ у Почивалова 186 игр с учетом плей-офф и 94 (42+52) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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