Почивалов сделал хет-трик в игре с «Амуром». Форвард «Торпедо» ни разу не забивал в КХЛ с дебюта в 2019 году

Денис Почивалов сделал хет-трик в игре с «Амуром».

23-летний форвард «Торпедо » забросил три шайбы в ворота «Амура» в матче регулярного чемпионата (7:2).

Для Почивалова эти голы стали первыми в карьере на уровне Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий дебютировал в лиге в 2019 году. С того момента он провел 51 матч и сделал 3 ассиста.

В Olimpbet ВХЛ у Почивалова 186 игр с учетом плей-офф и 94 (42+52) очков.