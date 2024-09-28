Чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года выложили на «Авито» за 1,5 млн рублей («Бизнес Online»)

Чемпионский перстень «Ак Барса»-2009 выложили на «Авито».

По информации «Бизнес Online», цена изделия составила 1,5 миллиона рублей.

Издание связалось с автором объявления, который сообщил, что перстень принадлежал Кириллу Петрову . Сам игрок в общении с журналистами опроверг информацию о продаже.

Спустя некоторое время объявление было снято с публикации, но отмечается, что драгоценный предмет все еще можно купить в одном из казанских магазинов.

В финале Кубка Гагарина-2009 «Ак Барс » обыграл «Локомотив» со счетом 4-3 в серии.

В этом сезоне Петров играет за «Юнисон-Москва» в Olimpbet ВХЛ, где за четыре матча забил два гола.

Фото: sport.business-gazeta.ru