Чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года выложили на «Авито» за 1,5 млн рублей («Бизнес Online»)
Чемпионский перстень «Ак Барса»-2009 выложили на «Авито».
По информации «Бизнес Online», цена изделия составила 1,5 миллиона рублей.
Издание связалось с автором объявления, который сообщил, что перстень принадлежал Кириллу Петрову. Сам игрок в общении с журналистами опроверг информацию о продаже.
Спустя некоторое время объявление было снято с публикации, но отмечается, что драгоценный предмет все еще можно купить в одном из казанских магазинов.
В финале Кубка Гагарина-2009 «Ак Барс» обыграл «Локомотив» со счетом 4-3 в серии.
В этом сезоне Петров играет за «Юнисон-Москва» в Olimpbet ВХЛ, где за четыре матча забил два гола.
Фото: sport.business-gazeta.ru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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