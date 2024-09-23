Лукоянов подал на банкротство. Экс-форвард «Ак Барса» должен кредиторам минимум 30,6 млн рублей («Бизнес Online»)

Артем Лукоянов подал на банкротство из-за долгов по кредитам.

35-летний форвард, покинувший «Ак Барс » в межсезонье, сейчас выступает в Olimpbet ВХЛ за «Юнисон ».

По информации «Бизнес Online», хоккеист направил в арбитражный суд Татарстана заявление о признании его несостоятельным. Лукоянов хочет, чтобы его признали банкротом и списали долги в размере 23,6 миллиона рублей.

Отмечается, что районный суд Казани возбудил в отношении Лукоянова 6 исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.