Лукоянов подал на банкротство. Экс-форвард «Ак Барса» должен кредиторам минимум 30,6 млн рублей («Бизнес Online»)
Артем Лукоянов подал на банкротство из-за долгов по кредитам.
35-летний форвард, покинувший «Ак Барс» в межсезонье, сейчас выступает в Olimpbet ВХЛ за «Юнисон».
По информации «Бизнес Online», хоккеист направил в арбитражный суд Татарстана заявление о признании его несостоятельным. Лукоянов хочет, чтобы его признали банкротом и списали долги в размере 23,6 миллиона рублей.
Отмечается, что районный суд Казани возбудил в отношении Лукоянова 6 исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
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