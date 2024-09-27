«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд
«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Металлург» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, продлив победную серию до пяти игр.
На данный момент клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 8 матчах сезона.
В следующей игре, 29 сентября, «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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