«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд

«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Металлург » (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, продлив победную серию до пяти игр.

На данный момент клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 8 матчах сезона.

В следующей игре, 29 сентября, «Ак Барс » сыграет с «Автомобилистом».