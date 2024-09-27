Плющев предложил отменить потолок зарплат: «Всегда был против – равенства никогда не будет. Нельзя сравнивать Нижнекамск или Югру с Москвой и Петербургом»
«Могу сказать, что я всегда был против потолка зарплат. Нельзя равнять всех под одну гребенку.
Нельзя сравнивать Нижнекамск с Москвой или Югру с Санкт-Петербургом. Никогда не будет никакого равенства. Что искусственно – все это не естественно.
Все происходит именно из-за этого, потому что начинают лазейки изыскивать, причем не всегда корректные или не совсем соответствующие тому, что было заявлено ранее.
Я думаю, что надо отменить [потолок зарплат]. Самое главное, что когда тренеры и менеджеры будут приводить игроков, то будут нести персональную ответственность за них.
Получается так, что все скрываются положением КХЛ о потолке зарплат, а страдают люди и игроки, что совершенно ненормально.
Может быть, сейчас созрело то время, когда пора создать нормальный профсоюз хоккеистов.
Только нормальный, а не ручной, и тогда что-то, может, будет по-другому», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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