Плющев предложил отменить потолок зарплат: «Всегда был против – равенства никогда не будет. Нельзя сравнивать Нижнекамск или Югру с Москвой и Петербургом»

Владимир Плющев предложил отменить потолок зарплат в КХЛ.

«Могу сказать, что я всегда был против потолка зарплат. Нельзя равнять всех под одну гребенку.

Нельзя сравнивать Нижнекамск с Москвой или Югру с Санкт-Петербургом. Никогда не будет никакого равенства. Что искусственно – все это не естественно.

Все происходит именно из-за этого, потому что начинают лазейки изыскивать, причем не всегда корректные или не совсем соответствующие тому, что было заявлено ранее.

Я думаю, что надо отменить [потолок зарплат]. Самое главное, что когда тренеры и менеджеры будут приводить игроков, то будут нести персональную ответственность за них.

Получается так, что все скрываются положением КХЛ о потолке зарплат, а страдают люди и игроки, что совершенно ненормально.

Может быть, сейчас созрело то время, когда пора создать нормальный профсоюз хоккеистов.

Только нормальный, а не ручной, и тогда что-то, может, будет по-другому», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.