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  • Кожевников о СКА: «Многие обходят потолок зарплат либо бонусами, либо еще чем-то. Если люди негодуют, то пусть»
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Кожевников о СКА: «Многие обходят потолок зарплат либо бонусами, либо еще чем-то. Если люди негодуют, то пусть»

Александр Кожевников высказал мнение о ситуации СКА с потолком зарплат.

«Я думаю, что потолок многие обходят либо бонусами, либо еще чем-то, так что у каждого свое мнение. Если люди негодуют, то пусть.

Негодование – это эмоция, а вот детали сделок никто не знает.

Надо знать внутреннюю кухню, чтобы говорить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
потолок зарплат
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