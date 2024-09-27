Кожевников о СКА: «Многие обходят потолок зарплат либо бонусами, либо еще чем-то. Если люди негодуют, то пусть»

Александр Кожевников высказал мнение о ситуации СКА с потолком зарплат.

«Я думаю, что потолок многие обходят либо бонусами, либо еще чем-то, так что у каждого свое мнение. Если люди негодуют, то пусть.

Негодование – это эмоция, а вот детали сделок никто не знает.

Надо знать внутреннюю кухню, чтобы говорить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .