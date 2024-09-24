УЕФА обсуждает возвращение России U17. Верим?

Многие страны – за допуск.

Отстранение российского футбола длится уже больше двух с половиной лет.

Возможное возвращение детских команд обсуждали на ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций УЕФА – даже состоялось голосование по вопросу отмены бана.

Теперь УЕФА недоволен, что детали заседания проникли в медиа.

«Гораздо больше стран поддержало, единицы против». УЕФА проверял позицию стран – пока без решения

● В понедельник украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил, что президент Греческой федерации футбола Макис Гагацис поднял вопрос о возвращении молодежных и юношеских сборных России к международным турнирам. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.

После этого «очень мощно» выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Его слова повлияли на личные переговоры с большинством представителей стран-членов УЕФА. Предложение греческой стороны не приняли.

Гагацис восемь лет работал генеральным менеджером ПАОК, клубом владеет российский бизнесмен Иван Саввиди.

● Затем выступил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. Вот главное из его слов для Sport24.

«Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?»

По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!

Вопрос о возвращении взрослых и главной сборной России на совещании УЕФА не обсуждался. Была рабочая группа из России, мы общались с генеральным секретарем РФС [Максимом] Митрофановым – российская сторона в общих чертах видит тоже исключительно положительное. Но, как бывает, и ложкой дегтя можно испортить бочку меда.

В целом, динамика положительная. Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять», – рассказал Барменкулов.

● Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев в разговоре с ТАСС добавил деталей.

«Именно УЕФА выступил с такой инициативой. Уже подготовительная работа проводилась и согласовывалась рядом федераций.

Как представитель белорусской стороны, я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это.

Гораздо больше стран поддержало, единицы высказывались против или корректно с осторожностью. Но принцип, что футбол вне политики, возымел главенствующую роль.

Дальше, полагаю, этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме УЕФА, потому что там услышали, что большинство за допуск сборных России до 17 лет. Нужно сделать первый шаг, разрешить играть хотя бы на нейтральных полях», – сказал Шерстнев.

● УЕФА тоже отреагировал – там недовольны, что инсайды разлетелись по медиа.

«Как указано в повестке дня, одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов. Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей.

Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков.

Такие заседания предназначены исключительно для открытого обсуждения и обмена мнениями, а не для принятия официальных решений или проведения голосования. Последнее заседание состоялось в Каннах 18 сентября 2024 года», – сообщили в пресс-службе организации.

24 сентября прошел исполком УЕФА в Праге – официального решения о допуске сборных России не приняли. Следующая встреча состоится 16 декабря в Лозанне перед жеребьевкой женского Евро-2025.

Евро среди команд U17 проводится каждый год. В 2025-м турнир примет Албания. В отборе 14 групп по 3-4 сборных. Жеребьевка уже прошла. В начале ноября сыграют Сербия (хозяин мини-турнира), Турция и Болгария – самый приемлемый вариант для России. Но вряд ли к этому времени бан отменят.

Чеферина критикуют за допуск российских юношей. Но многие и поддерживают

В феврале президент УЕФА Александер Чеферин объявил , что не будет еще раз баллотироваться в 2027-м, несмотря на обнуление первого срока. При этом большинство европейский ассоциаций не хотят смены власти.

По информации The Independent, Чеферина поддерживают 35 из 55 членов УЕФА. Активнее всех – балканские ассоциации и страны с небольшим населением, откуда и пришли письма с поддержкой Чеферина.

Они считают, что Александер хорошо справился со множеством кризисов, включая пандемию коронавируса, появление Суперлиги, попытку ФИФА организовать чемпионат мира раз в два года и конфликт на Украине. Также отмечаются успехи Лиги конференций и Лиги наций.

У противников Чеферина – похожие аргументы, но с негативным подтекстом. Они отмечают, что УЕФА при словенце столкнулся с рядом кризисов: пандемией коронавируса, объявлением о создании Суперлиги, попытками ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года, конфликтом России и Украины.

Как пишет The Independent, критики утверждают, что избежать формирования Суперлиги удалось лишь благодаря протестам английских фанатов, а дело в Европейском суде и вовсе проиграно. Еще одним крупным поражением УЕФА называют отмену отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков в 2020-м. УЕФА тогда наказал англичан за нарушение правил финансового фэйр-плей, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

Также противники Чеферина напоминают о неудачных попытках сотрудничества с Китаем и возвращения российских юношеских команд в международные соревнования.

В 2023-м Россию U17 возвращали на две недели. Часть стран объявили бойкот

В конце сентября 2023-го УЕФА уже разрешал российским командам U17 вернуться к международным турнирам – при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их, – комментировал решение Чеферин. – Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».

Но уже через пару недель решение о допуске отменили – из-за давления некоторых стран. Украина, Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Румыния практически сразу объявили, что будут бойкотировать матчи против России. А Шведский футбольный союз и вовсе заявил, что россиянок не пустят в Швецию на Евро U17 в 2024-м.

Однако, как сообщил журналист Sky Роб Харрис, в УЕФА посчитали, что протестующие страны непоследовательны, и указали им на это. Союз сослался на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве соревнований, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

Спустя год аргументы за и против вряд ли изменились. Конфликт продолжается.

Ого, УЕФА грозит баном Англии. Из-за вмешательства государства в футбол

Фото: rfs.ru /Александр Любарский; vk.com/kff_team ; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel/Global Look Press ; East News /Xinhua; РИА Новости /Алексей Филиппов