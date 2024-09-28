Пашков о КХЛ: «В приоритете по-прежнему желание понравиться загранице. Все это нелепо в эпоху железного занавеса. Россия – вроде бы социальное государство, а лига – антисоциальная?»

Александр Пашков обвинил КХЛ в стремлении понравиться заграничным странам.

– Думаю, у нашего хоккея много проблем, некоторые замалчиваются. Сейчас говорю не о короткой предсезонной подготовке, нарушающей все физиологические циклы, и не о скромном уровне игры с постоянными спадами-подъемами, к которому привело искусственное выравнивание команд.

Меня больше беспокоит курс КХЛ , который был взят еще при ее рождении. У нас по-прежнему в приоритете – отнюдь не внутреннее развитие. В первые годы КХЛ это желание понравиться загранице еще можно было понять, но сейчас, в эпоху железного занавеса, все это смотрится нелепо.

– Речь о латинице [на форме]?

– Латиница – это мелочь. В ней, как в зеркале, отражаются проблемы провинциального менталитета.

Возьмите новый лимит на легионеров. Смягчили его – и что дальше? Не вижу каких-то новых мастеров-иностранцев в КХЛ, в числе лидеров-бомбардиров – в основном российские игроки. Даже у нашего «Динамо », где приличные иностранцы, прогресса нет, что уж говорить о многих других клубах.

Как следствие, видим меньше молодежи, качественное время в КХЛ она не получает. Другая проблема – наши безработные хоккеисты, которые много лет отдали российскому хоккею, а теперь со стороны смотрят, как их места получают сомнительные легионеры, некоторые – с уголовным прошлым.

Знаете, Россия – вроде бы социальное государство, в последнее время этому стараются уделять внимание. А лига в хоккее у нас что, антисоциальная? – сказал олимпийский чемпион.