Мразек надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «То, как он бросает и забивает – остановить его непросто. Нужно еще и немного везения»

Петр Мразек надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Надеюсь, что он побьет рекорд. Возможно, Александр сделает это в этом сезоне.

То, как он бросает, как он забивает – остановить его непросто. Нужно еще и немного везения», – сказал вратарь «Чикаго» Петр Мразек.