Мразек надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «То, как он бросает и забивает – остановить его непросто. Нужно еще и немного везения»
Петр Мразек надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«Надеюсь, что он побьет рекорд. Возможно, Александр сделает это в этом сезоне.
То, как он бросает, как он забивает – остановить его непросто. Нужно еще и немного везения», – сказал вратарь «Чикаго» Петр Мразек.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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