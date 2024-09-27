Ротенберг поздравил главу ОКР с днем рождения: «Поздняков сражался за права наших ребят на Играх в Токио и Пекине, защищал как мог. Ваши успехи – это успехи всего нашего спорта!»

Роман Ротенберг поздравил Станислава Позднякова с днем рождения.

Сегодня, 27 сентября, президенту Олимпийского комитета России исполнился 51 год.

«Сегодня отмечает день рождения Станислав Алексеевич Поздняков – легенда российского и мирового фехтования, а ныне – глава Олимпийского комитета России.

Станислав Поздняков для фехтования – как Овечкин для хоккея. Лидер нашей сборной, победитель трех Олимпиад, 10-кратный чемпион мира. На красивых победах Позднякова выросли целые поколения российских мастеров шпаги, сабли и рапиры.

После завершения спортивной карьеры Станислав Алексеевич выбрал путь менеджера и добился не меньших результатов, чем на фехтовальном поле боя. Тем более, что биться ему пришлось за всех нас – именно Поздняков был главой нашей делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, где российские хоккеисты взяли золото. Мы каждую секунду чувствовали невероятную поддержку от Станислава Алексеевича, готовность прийти на выручку в любой ситуации.

С мая 2018 года Станислав Поздняков руководит всем российским олимпийским спортом – он сражался за права наших ребят на Играх в Токио и в Пекине, поддерживал во всем и защищал как мог.

Станислав Алексеевич, от всей души поздравляю вас с днем рождения и желаю твердости духа, неиссякаемой энергии и, конечно, успехов во всех начинаниях, ведь ваши успехи – это успехи всего нашего спорта!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.