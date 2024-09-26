Ткачев о 3:5 от «Салавата»: «Трактору» надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Будем работать над этим»
– Что скажешь по игре?
– Мы здорово начали, хорошо контролировали игру, повели в счете. Такое преимущество нужно сохранять, доводить игру до победы.
Во втором периоде стали очень много удаляться, причем такие ненужные удаления. С таким соперником, у которого очень сильное большинство, нельзя так играть. Они реализовали его, а потом вернуться было тяжело.
Но все равно при этом у нас были шансы и вернуться в игру, и выиграть. Но, к сожалению, результат такой.
– Чего не хватило в концовке, чтобы отыграться и хотя бы перевести игру в овертайм?
– Наверное, надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Вот. Я думаю, мы будем работать над этим.
Пять голов пропустили, это многовато для нашей команды, поэтому будем работать над всеми компонентами.
– Можно ли назвать соперника командой ветеранов?
– Да нет, наверное, сейчас никто не смотрит на возраст. Все играют в хоккей, стараются выиграть.
– Кто у них самый бесячий? Панин? Или, может быть, есть кто-то еще?
– Нет никаких бесячих игроков. Это все моменты игры, кто-то играет жестче. У кого-то задача вывести соперника из себя, каждый выполняет свою роль. Я надеюсь, что с нашей стороны все бесячие, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
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