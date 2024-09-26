Ткачев о 3:5 от «Салавата»: «Трактору» надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Будем работать над этим»

Владимир Ткачев подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (3:5).

– Что скажешь по игре?

– Мы здорово начали, хорошо контролировали игру, повели в счете. Такое преимущество нужно сохранять, доводить игру до победы.

Во втором периоде стали очень много удаляться, причем такие ненужные удаления. С таким соперником, у которого очень сильное большинство, нельзя так играть. Они реализовали его, а потом вернуться было тяжело.

Но все равно при этом у нас были шансы и вернуться в игру, и выиграть. Но, к сожалению, результат такой.

– Чего не хватило в концовке, чтобы отыграться и хотя бы перевести игру в овертайм?

– Наверное, надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Вот. Я думаю, мы будем работать над этим.

Пять голов пропустили, это многовато для нашей команды, поэтому будем работать над всеми компонентами.

– Можно ли назвать соперника командой ветеранов?

– Да нет, наверное, сейчас никто не смотрит на возраст. Все играют в хоккей, стараются выиграть.

– Кто у них самый бесячий? Панин? Или, может быть, есть кто-то еще?

– Нет никаких бесячих игроков. Это все моменты игры, кто-то играет жестче. У кого-то задача вывести соперника из себя, каждый выполняет свою роль. Я надеюсь, что с нашей стороны все бесячие, – сказал нападающий «Трактора » Владимир Ткачев .