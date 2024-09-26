Тодд о камбэке с «Трактором»: «Никто в «Салавате» не хотел сдаваться. Вратарь провел невероятный матч. Это большая победа для нас»
По ходу игры уфимская команда смогла отыграться с 0:2.
– У нас бы не лучший старт, много удалений, но мы продолжили бороться. Никто в нашей команде не хотел сдаваться. Мы уверенно отыграли в меньшинстве и смогли забить важные голы при численном преимуществе.
Наш вратарь тоже провел невероятный матч. Это большая победа для нас.
– В чем секрет такой успешной игры в большинстве?
– Ничего особенно не было. Просто старались двигать шайбу и делать то, что мы умеем.
– Какое впечатление оставил «Трактор»?
– Мы понимаем, что в каждом матче с этим соперником будет битва. Я знаю, что «Трактор» выбил «Салават Юлаев» в плей-офф в прошлом сезоне. В этом году между нашими командами будут еще отличные игры.
– Какое у вас впечатление от КХЛ, новой для себя лиги?
– Я получаю удовольствие от игры здесь. Это конкурентоспособная лига, много отличных игроков. Уфа – отличный город с невероятными болельщиками, поэтому я всем доволен, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд.
Как за 134 секунды перевернуть матч с 0:2 – показательная инструкция от «Салавата»
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