Тодд о камбэке с «Трактором»: «Никто в «Салавате» не хотел сдаваться. Вратарь провел невероятный матч. Это большая победа для нас»

Нэйтан Тодд прокомментировал победу в матче против «Трактора» (5:3).

По ходу игры уфимская команда смогла отыграться с 0:2.

– У нас бы не лучший старт, много удалений, но мы продолжили бороться. Никто в нашей команде не хотел сдаваться. Мы уверенно отыграли в меньшинстве и смогли забить важные голы при численном преимуществе.

Наш вратарь тоже провел невероятный матч. Это большая победа для нас.

– В чем секрет такой успешной игры в большинстве?

– Ничего особенно не было. Просто старались двигать шайбу и делать то, что мы умеем.

– Какое впечатление оставил «Трактор»?

– Мы понимаем, что в каждом матче с этим соперником будет битва. Я знаю, что «Трактор » выбил «Салават Юлаев » в плей-офф в прошлом сезоне. В этом году между нашими командами будут еще отличные игры.

– Какое у вас впечатление от КХЛ, новой для себя лиги?

– Я получаю удовольствие от игры здесь. Это конкурентоспособная лига, много отличных игроков. Уфа – отличный город с невероятными болельщиками, поэтому я всем доволен, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд.

Как за 134 секунды перевернуть матч с 0:2 – показательная инструкция от «Салавата»