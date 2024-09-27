Ротенберг после 8:5 с «Северсталью»: «Все кайфанули от хоккея. Яркая игра. Кузнецов поехал в больницу, пожелаем ему здоровья»

Роман Ротенберг высказался после матча против «Северстали» (8:5).

– Я думаю, сегодня все кайфанули от хоккея. Яркая игра. Всех с победой.

Огромная благодарность нашим болельщикам, команде.

Нам есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

– Сыграли за себя и за того парня – Кузнецов не смог закончить этот матч.

– Командная игра хоккей, мужская игра. Пожелаем здоровья Кузнецову . Ждем его возвращения. Поехал сейчас в больницу.

Но да, команда сыграла и за Кузнецова в том числе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ротенберга обыграла «Северсталь» со счетом 8:5