Ротенберг поздравил депутата Делимханова с днем рождения: «Настоящий воин, герой России. Каждый день он обеспечивает нам спокойную и безопасную жизнь»
Роман Ротенберг поздравил Адама Делимханова с днем рождения.
25 сентября депутату Государственной Думы РФ исполнилось 55 лет.
«25 сентября родился настоящий воин, несгибаемый боец, герой Российской Федерации, генерал Адам Султанович Делимханов.
Сложно переоценить его заслуги перед нашей страной. Каждый день он обеспечивает всем нам спокойную и безопасную жизнь. Адам Делимханов всегда на первом рубеже. Всегда там, где решаются самые важные вопросы, касающиеся будущего нашего государства.
От всей души поздравляю Адама Султановича с днем рождения! Пусть удача идет за вами, пусть успех и счастье всегда благоволят вам! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, неиссякаемой энергии!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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