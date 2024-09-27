Николишин о детском хоккее: «Пусть Ротенберг свою программу «Красной машины» почитает хорошенечко – там написано, в каком возрасте и как дети должны играть. А он даже этого не читает»

Андрей Николишин поделился мыслями о проблемах детского хоккея.

– В 2022-м вы стали главой Федерации хоккея Москвы. Что не так с нашим молодежным хоккеем? С 1991 года выиграли 5 молодежных ЧМ, Канада – 16.

– Мы системно форсируем развитие детей. Рано ставим на лед, пытаемся играть в [профессиональный] хоккей, форсируем физическую подготовку.

Забываем, что хоккей – это игра. Мы в него не играем, а трудимся. Поэтому до юниорских сборных и молодежных мальчики просто не доживают. Заканчивают.

Другая важная проблема – родители. В детский хоккей играют они, а не дети. Строят карьеру, реализуют свои амбиции. Пытаются влиять на тренера – морально, финансово.

Это прям проблема детского хоккея.

– Что будет, если торопиться с выходом ребенка на лед?

– Страдает здоровье. Есть родители, которые ставят детей на коньки в 3-4 года, но они их убивают. Выходить на лед нужно подготовленным физически.

Еще пример: со следующего года – 2015-й [год рождения] будет в чемпионате Москвы играть поперек [площадки].

Это делается, чтобы дети научились играть в хоккей, а не бегать, кататься, бороться. Чтобы у них было больше действий, передач, бросков, обыгрышей на минуту игры.

У нас пытаются делать из детей чемпионов, когда ребенок еще шнурки завязать не может сам. Сейчас 8-летние бегают на всю площадку. Ну как так?

Хотя вот Роман Борисович Ротенберг выступал на «Матч ТВ», сказал: «Что за самоуправство, почему в Москве решили играть поперек, а все остальные – на всю площадку». Но пусть он свою программу «Красной машины» почитает хорошенечко – там написано, в каком возрасте и как дети должны играть.

А он даже этого не читает.

Но мы не только формат площадки хотим менять, но и систему соревнований – чтобы убрать зависимость от тренера. Чтоб было четкое регламентированное количество времени, которое ребенок проводит на льду. И тренер не сможет влиять – ставить более сильного мальчика вместо того, кто отстает.

У каждого ребенка должен быть одинаковый шанс играть в хоккей. Не зависящий от того, кто сегодня тренер. Ведь есть поздние дети, есть ранние, – сказал Андрей Николишин в интервью Спортс’’.

Интервью Андрея Николишина: 10 лет в США, отец в Гулаге и неочевидные проблемы нашего хоккея