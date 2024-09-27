Ротенберг показал тренировку Деанджело: «Forza Tony 👊»

Роман Ротенберг показал ледовую тренировку с Энтони Деанджело.

Главный тренер СКА также сообщил , что американский защитник проведет дебютный матч за команду в КХЛ против «Северстали».

«Forza Tony 👊», – подписал фотографию рядом с хоккеистом Роман Ротенберг.