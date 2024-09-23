Мичков о выставочном матче с «Вашингтоном»: «Я много играл, очень благодарен тренерам за доверие. Хочу еще улучшить свою игру. Сейчас кое-чем недоволен»
«Флайерс» обыграли «Вашингтон» (6:2), 19-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.
– Первая игра против игроков НХЛ, как чувствуете себя?
– Чувствую себя отлично. Слава богу, что в первой игре получилось выиграть. Двигаемся дальше, есть над чем работать. Впереди много работы.
– Над чем именно работать?
– Да над всем нужно работать и не останавливаться. В первую очередь над буллитами, сегодня не получилось забить (после предсезонных игр проходят тренировочные серии буллитов – Спортс). Хотелось бы забивать.
– Возникло ли уже взаимопонимание с партнерами?
– Конечно, сегодня, слава богу и в большинстве забили. Хороший гол был. Есть определенная химия, но нужно еще работать.
– Что скажете о своем игровом времени?
– Сегодня я много играл, мне доверяли, я очень благодарен тренерскому штабу. Хочу еще улучшить свою игру. Сейчас есть определенные моменты, которыми я в ней недоволен.
Чувствую себя великолепно, но с каждой игрой нужно прибавлять. Не останавливаться на том, что сейчас есть, – сказал Мичков, давший интервью после игры с помощью переводчика.
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