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  • Мичков набрал 1+1 в выставочном матче с «Айлендерс», забив в пустые ворота. У него 3 броска, 4 потери и «+2»
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Мичков набрал 1+1 в выставочном матче с «Айлендерс», забив в пустые ворота. У него 3 броска, 4 потери и «+2»

Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Айлендерс» (2:0).

На 45-й минуте новичок «Филадельфии» ассистировал Эрику Джонсону, а на 59-й – поразил пустые ворота.

Российский форвард провел на льду 16:36 (1:19 – в большинстве): 3 броска в створ ворот (3 – мимо), 4 потери, 1 перехват, полезность – «плюс 2».

Ранее Мичков сделал 2 передачи в выставочном матче с «Вашингтоном» (0 бросков в створ, малый штраф и «+1» за 19:14).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
выставочные матчи
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
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