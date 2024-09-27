Мичков набрал 1+1 в выставочном матче с «Айлендерс», забив в пустые ворота. У него 3 броска, 4 потери и «+2»
Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Айлендерс» (2:0).
На 45-й минуте новичок «Филадельфии» ассистировал Эрику Джонсону, а на 59-й – поразил пустые ворота.
Российский форвард провел на льду 16:36 (1:19 – в большинстве): 3 броска в створ ворот (3 – мимо), 4 потери, 1 перехват, полезность – «плюс 2».
Ранее Мичков сделал 2 передачи в выставочном матче с «Вашингтоном» (0 бросков в створ, малый штраф и «+1» за 19:14).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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