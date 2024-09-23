Кожевников о 0+2 у Мичкова: «Выставочные матчи – это одно, регулярка НХЛ – совсем другое. В КХЛ он ничего выдающегося не показывал, как Малкин или Панарин, например»

Александр Кожевников оценил игру Матвея Мичкова в выставочных матчах НХЛ.

«Филадельфия » обыграла «Вашингтон » (6:2), 19-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

«Дай бог ему удачи. Посмотрим, как в сезоне все будет складываться. Выставочные матчи – это одно, а регулярный чемпионат – совсем другое дело. А то мы любим дифирамбы петь с самого начала.

Понятно, что парень хочет играть, желание у него огромное. Я считаю, что рановато он уехал, здесь-то ничего выдающегося не показывал.

Как в свое время, например, Малкин или Панарин перед отъездом в НХЛ . Столь же яркой игры от Мичкова в России мы не видели», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.