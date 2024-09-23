Кожевников о 0+2 у Мичкова: «Выставочные матчи – это одно, регулярка НХЛ – совсем другое. В КХЛ он ничего выдающегося не показывал, как Малкин или Панарин, например»
Александр Кожевников оценил игру Матвея Мичкова в выставочных матчах НХЛ.
«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» (6:2), 19-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.
«Дай бог ему удачи. Посмотрим, как в сезоне все будет складываться. Выставочные матчи – это одно, а регулярный чемпионат – совсем другое дело. А то мы любим дифирамбы петь с самого начала.
Понятно, что парень хочет играть, желание у него огромное. Я считаю, что рановато он уехал, здесь-то ничего выдающегося не показывал.
Как в свое время, например, Малкин или Панарин перед отъездом в НХЛ. Столь же яркой игры от Мичкова в России мы не видели», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
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