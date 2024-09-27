Ассоциация игроков НХЛ подала жалобу на «Филадельфию» от имени Джохансена. «Флайерс» выставили 32-летнего форварда на драфт отказов после обмена из «Колорадо»
Ассоциация игроков НХЛ подала жалобу на «Филадельфию» от имени Райана Джохансена.
32-летний игрок перешел в стан «Флайерс» в марте в результате обмена из «Колорадо», однако не провел ни одного матча за новую команду.
Позднее стало известно, что Джохансен выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта из-за существенного нарушения.
Агент игрока заявил, что у Райана серьезная травма, требующая операции.
Ассоциация игроков НХЛ (профсоюз игроков – Спортс’‘) подала жалобу от имени Джохансена в связи с решением «Филадельфии» расторгнуть его контракт.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
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