Ассоциация игроков НХЛ подала жалобу на «Филадельфию» от имени Джохансена. «Флайерс» выставили 32-летнего форварда на драфт отказов после обмена из «Колорадо»

Ассоциация игроков НХЛ подала жалобу на «Филадельфию» от имени Райана Джохансена.

32-летний игрок перешел в стан «Флайерс» в марте в результате обмена из «Колорадо », однако не провел ни одного матча за новую команду.

Позднее стало известно, что Джохансен выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта из-за существенного нарушения.

Агент игрока заявил, что у Райана серьезная травма, требующая операции.

Ассоциация игроков НХЛ (профсоюз игроков – Спортс’‘) подала жалобу от имени Джохансена в связи с решением «Филадельфии» расторгнуть его контракт.