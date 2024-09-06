Купер – лучший тренер НХЛ по версии сайта лиги. Морис – 2-й, Кэссиди – 3-й, Салливан – 5-й, Токкет – 10-й, Карбери не вошел в топ-16

Джон Купер из «Тампа-Бэй» назван лучшим тренером в НХЛ.

Официальный сайт лиги опросил 15 журналистов, каждый из которых должен был перечислить и проранжировать 16 сильнейших главных тренеров в НХЛ.

За первое место в списке давалось 16 баллов, за второе – 15 и так далее. В конце баллы суммировались, и был создан общий рейтинг.

Топ-16 выглядит следующим образом:

1. Джон Купер («Тампа-Бэй») – 230 баллов;

2. Пол Морис («Флорида») – 221;

3. Брюс Кэссиди («Вегас») – 180;

4. Питер Дебур («Даллас») – 174;

5. Майк Салливан («Питтсбург») – 171;

6. Род Бринд′Амор («Каролина») – 160;

7. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») – 149;

8. Джаред Беднар («Колорадо») – 148;

9. Джим Монтгомери («Бостон») – 138;

10. Рик Токкет («Ванкувер») – 107;

11. Джон Торторелла («Филадельфия») – 82;

12. Крэйг Беруби («Торонто») – 77;

13. Крис Кноблаух («Эдмонтон») – 46;

14. Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») – 42;

15. Шелдон Киф («Нью-Джерси») – 26;

16. Линди Рафф («Баффало») – 24.

Голоса получили 24 специалиста. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заработал 6 очков и занял итоговое 22-е место.