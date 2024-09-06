Купер – лучший тренер НХЛ по версии сайта лиги. Морис – 2-й, Кэссиди – 3-й, Салливан – 5-й, Токкет – 10-й, Карбери не вошел в топ-16
Официальный сайт лиги опросил 15 журналистов, каждый из которых должен был перечислить и проранжировать 16 сильнейших главных тренеров в НХЛ.
За первое место в списке давалось 16 баллов, за второе – 15 и так далее. В конце баллы суммировались, и был создан общий рейтинг.
Топ-16 выглядит следующим образом:
1. Джон Купер («Тампа-Бэй») – 230 баллов;
2. Пол Морис («Флорида») – 221;
3. Брюс Кэссиди («Вегас») – 180;
4. Питер Дебур («Даллас») – 174;
5. Майк Салливан («Питтсбург») – 171;
6. Род Бринд′Амор («Каролина») – 160;
7. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») – 149;
8. Джаред Беднар («Колорадо») – 148;
9. Джим Монтгомери («Бостон») – 138;
10. Рик Токкет («Ванкувер») – 107;
11. Джон Торторелла («Филадельфия») – 82;
12. Крэйг Беруби («Торонто») – 77;
13. Крис Кноблаух («Эдмонтон») – 46;
14. Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») – 42;
15. Шелдон Киф («Нью-Джерси») – 26;
16. Линди Рафф («Баффало») – 24.
Голоса получили 24 специалиста. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заработал 6 очков и занял итоговое 22-е место.
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