Ротенберг о фильме «Екатерина Великая»: «Спасибо Миллеру, режиссеру, актерам за два часа восторга. Удивительное, по-настоящему русское кино, «Газпром» проделал фантастическую работу!»

Роман Ротенберг поделился впечатлениями от просмотра фильма «Екатерина Великая».

«Рад посетить премьеру фильма «Екатерина Великая» в Александринском театре!

Удивительное кино, с одной стороны доступно, с другой – с вниманием к мельчайшим деталям раскрывает столь масштабную личность, как Екатерина II, воссоздает атмосферу времен, когда ковалась слава Российской империи.

Создателям фильма удалось сделать по-настоящему русское кино с полным погружением в реалии XVIII века.

ПАО «Газпром» и «Газпром-Медиа Холдинг» проделали фантастическую работу!

Спасибо огромное Алексею Борисовичу Миллеру, Александру Александровичу Жарову, продюсерам, режиссеру, актерам и всей съемочной бригаде за два часа полного восторга! Горжусь тем, что в России снимают такое кино!

Премьера фильма состоялась в рамках ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», который уже в третий раз проходит в нашем городе при помощи ПАО «Газпром» и АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Мы в СКА всегда с интересом следим за культурной жизнью Петербурга и, конечно, с воодушевлением поддерживаем этот фестиваль и с удовольствием посетим и другие мероприятия в ближайшие дни!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81