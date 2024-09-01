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  • Ротенберг о презентации СКА: «Игроки получили свитеры со звездой на груди, в них нельзя отступать, отпускать рук, сдаваться. Как сказал Миллер: «Только вперед, начинаем ковать победу!»
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Ротенберг о презентации СКА: «Игроки получили свитеры со звездой на груди, в них нельзя отступать, отпускать рук, сдаваться. Как сказал Миллер: «Только вперед, начинаем ковать победу!»

Роман Ротенберг подвел итоги презентации СКА перед началом сезона

«Хотелось бы подвести итоги презентации, которую мы второй год подряд провели в загородном клубе «Репино-Ленинское» и очень благодарны ПАО «Газпром» за такую возможность.

Утром мы побывали в «Лахта Центре», пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, получили от него заряд энергии на сезон.

Важной частью презентации стало чествование наших чемпионов и вручение перстней парням из «СКА-1946». Не менее важен и матч воспитанников нашей академии СКА, которые еще раз показали, что у наших детей отличное будущее.

Игроки основного состава получили игровые свитеры со звездой СКА на груди. Все наши ребята знают: в этих свитерах нельзя отступать, нельзя отпускать рук, нельзя сдаваться. Как сказал нам Алексей Борисович Миллер: «Только вперед, начинаем ковать победу!»

После презентации мы провели благотворительный матч и сделали одно важное доброе дело – всей командой собрали 3 миллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку гуманитарной помощи для детей из Курской области. Спасибо всем за этот прекрасный день!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
logoГазпром
logoАлексей Миллер
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logoРоман Ротенберг
детский хоккей
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