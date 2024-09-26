Буцаев после 1:0 с «Сочи»: «Никогда не боялся трудностей, повторю знаменитую фразу Чингисхана: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся, а сделал – не сожалей»

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев подвел итоги игры с «Сочи».

Казахстанский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Всегда приятно побеждать, тем более первая домашняя и вторая в сезоне. Непростая игра, мы понимали, что потребуется много эмоций, терпения и характера.

Ребята – молодцы, играли друг за друга. И добились успеха, хоть и с минимальным преимуществом.

– Вы согласны, что лучшими были вратари?

– Они в самом деле сыграли здорово. Хоккеисты создали много моментов. Как есть, так есть. Мы забили один гол, и этого хватило для того, чтобы взять два очка.

– Вы приехали с корабля на бал.

– За 48 часов трудно что‑то понять, поэтому спасибо помощникам, которые дали полную информацию по игрокам, как кого использовать. Со временем я буду это понимать лучше. А пока я тут провел только одну игру и одну тренировку.

– Вы потеряли еще одного игрока?

– Да, после первого периода перестал выходить Си Джей Смит. Пока не могу сказать, что с ним.

– Ваша команда очень мало забивает: лишь 9 голов в девяти матчах. Это аномалия при таком составе? Не смущало ли это, когда вы принимали «Барыс»?

– Знаете, я никогда не боялся трудностей. Поэтому повторю знаменитую фразу Чингисхана: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся, а сделал – не сожалей». Какие‑то другие слова тут неуместны, – заявил главный тренер «Барыса ».