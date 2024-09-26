Галимов перейдет в «Барыс» завтра. СКА отдаст форварда без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана («Матч ТВ»)

Эмиль Галимов покинет СКА и перейдет в «Барыс».

Ранее главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг рассказал , что клуб хочет обменять 32-летнего форварда. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2026 года.

«СКА отдает игрока без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана. Тем более в мае каждый год сборная России участвует в турнире в Астане. Верим, что хоккеисту это пойдет на пользу», – сообщил «Матч ТВ » источник, близкий к ситуации.

Также сообщалось, что СКА планирует обменять Галимова, чтобы заявить Энтони Деанджело на сезон КХЛ.

СКА не заявил Деанджело на сезон из-за контракта Галимова. Эмиль получает 40 млн рублей, его зарплата не учитывается в потолке, так как форвард вне заявки – КХЛ может применить санкции к клубу («СЭ»)