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Галимов перейдет в «Барыс» завтра. СКА отдаст форварда без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана («Матч ТВ»)

Эмиль Галимов покинет СКА и перейдет в «Барыс».

Ранее главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг рассказал, что клуб хочет обменять 32-летнего форварда. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2026 года.

«СКА отдает игрока без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана. Тем более в мае каждый год сборная России участвует в турнире в Астане. Верим, что хоккеисту это пойдет на пользу», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

Также сообщалось, что СКА планирует обменять Галимова, чтобы заявить Энтони Деанджело на сезон КХЛ. 

СКА не заявил Деанджело на сезон из-за контракта Галимова. Эмиль получает 40 млн рублей, его зарплата не учитывается в потолке, так как форвард вне заявки – КХЛ может применить санкции к клубу («СЭ»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoСборная России по хоккею с шайбой
возможные переходы
logoКХЛ
logoБарыс
logoЭмиль Галимов
logoМатч ТВ
logoSports – Казахстан
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