Галимов перейдет в «Барыс» завтра. СКА отдаст форварда без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана («Матч ТВ»)
Эмиль Галимов покинет СКА и перейдет в «Барыс».
Ранее главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг рассказал, что клуб хочет обменять 32-летнего форварда. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2026 года.
«СКА отдает игрока без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана. Тем более в мае каждый год сборная России участвует в турнире в Астане. Верим, что хоккеисту это пойдет на пользу», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.
Также сообщалось, что СКА планирует обменять Галимова, чтобы заявить Энтони Деанджело на сезон КХЛ.
СКА не заявил Деанджело на сезон из-за контракта Галимова. Эмиль получает 40 млн рублей, его зарплата не учитывается в потолке, так как форвард вне заявки – КХЛ может применить санкции к клубу («СЭ»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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