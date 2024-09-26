Александр Пашков: «К смене тренеров надо относиться спокойно, не искать тех, кто под рукой. Вектор поиска должен стать шире, захватывая не только тех, кто работал в КХЛ»
– Желаю успеха Вячеславу!
– Как в целом оцените его тренерскую карьеру, учитывая, что он меняет клуб за клубом?
– Ну, что ж поделать! Результата нет особо серьезного. Поэтому так. Постоянная смена мест, будем надеяться, что здесь что-то сможет сделать.
– Есть ли в КХЛ дефицит кадров, учитывая, что одни и те же тренеры появляются в разных клубах?
– Я не думаю, что это дефицит. Это боязнь поискать людей, которые работают в хоккее, среди этих людей найти тех, кто работает в Высшей лиге, там достаточно тренеров, которые много лет работают и показывают хороший результат.
И вообще к смене тренеров надо относиться спокойно, а не искать тех, кто под рукой, здесь рядом, тех, кто на виду. Я думаю, что здесь вектор поиска должен сместиться и стать шире, захватывая не только тренеров, которые работали в КХЛ. Я думаю, что так надо, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
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