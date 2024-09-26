Канарейкин о Буцаеве: «А почему «Барыс» нельзя вытащить в плей-офф? У него есть опыт – в «Витязе» был неплохой сезон, отставка произошла по непонятным причинам»
«Если человек принял предложение, значит, есть уверенность и идеи. Буцаев отдохнул, взял достаточный перерыв. У него есть опыт работы в не самых ведущих клубах, таких как «Витязь», «Сочи» и «Нефтехимик».
В «Витязе», кстати, он провел неплохой сезон, когда команда попала в плей-офф, а отставка произошла по непонятным причинам. Мы видим, что у «Барыса» не лучшее положение, в последние годы команда без задач.
Тут очень много работы с командой, и это интересно. Ситуация нелегкая, и работа тренера будет видна. Если Буцаев потащит за собой команду и она даст результат, то будет интересно.
Ну а почему нельзя вытащить «Барыс» в плей-офф? С любой командой можно сработаться. Времени у него много, тем более сейчас только начало чемпионата.
Вера в себя должна быть, иначе для чего он взял на себя этот груз? Если он взял команду под свою ответственность, значит, верит в то, что сможет воплотить задуманное в жизнь.
Год есть у Буцаева, поэтому многое зависит от работы в этом промежутке», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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