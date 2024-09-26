Камалов о том, что СКА меняет ключевых игроков каждый год: «Не получилось в плей-офф, и на следующий сезон состав меняется на 50%. Команде надо снова сжиться, это сказывается»
– Вы в прошлые три сезона играли в СКА. Вам понятно, почему клуб постоянно меняет ключевых игроков каждый год и никак не стабилизирует состав?
– Лично мне понятно.
– Почему?
– Ну, я думаю, это внутрянка, внутренняя кухня. Я не буду это выносить. Это их дело – они пускай с этим сами разбираются.
– Но при вас сказывалось на результатах то, что в один сезон лидерами были Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров, потом их убирали, приходили Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Алекс Гальченюк, и все строили заново?
– Конечно, это имеет значение. Хороший сезон идет, но не получилось в плей-офф, и на следующий чемпионат состав меняется на 50%. Команде надо снова сжиться, привыкнуть друг к другу. Сказывается это.
– После очередной перестройки в этом сезоне все будет так же? Или класс Евгения Кузнецова, Никиты Зайцева, Михаила Григоренко, Сергея Андронова поможет?
– Не знаю, пусть сами разбираются. У нас у самих сейчас все горит. Нам бы со своей, как бы помягче сказать...
– Проблемой?
– Пятой точкой... Да, проблемой определиться. А там уже видно будет, – сказал защитник «Барыса» Никита Камалов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий