Буцаев и Рябыкин могут возглавить «Барыс». Клуб подтвердил, что уволит Немировски (Михаил Зислис)

Вячеслав Буцаев и Дмитрий Рябыкин – претенденты на пост тренера «Барыса».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сегодня казахстанский клуб подтвердил , что уволит главного теренера Дэвида Немировски .

«Вячеслав Буцаев и Дмитрий Рябыкин – претенденты на пост главного тренера «Барыса ». Про вариант с Крэйгом Вудкрофтом мне пока ничего неизвестно. Но я всего знать не могу», – написал Михаил Зислис.

Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.