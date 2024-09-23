Буцаев и Рябыкин могут возглавить «Барыс». Клуб подтвердил, что уволит Немировски (Михаил Зислис)
Вячеслав Буцаев и Дмитрий Рябыкин – претенденты на пост тренера «Барыса».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Сегодня казахстанский клуб подтвердил, что уволит главного теренера Дэвида Немировски.
«Вячеслав Буцаев и Дмитрий Рябыкин – претенденты на пост главного тренера «Барыса». Про вариант с Крэйгом Вудкрофтом мне пока ничего неизвестно. Но я всего знать не могу», – написал Михаил Зислис.
Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости