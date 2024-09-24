Шуми Бабаев: «Немировски считает, что готовил «Барыс» правильно. Но признает, что не совсем угадал с легионерами»
Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Вчера «Барыс» подтвердил, что уволит главного тренера Дэвида Немировски.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королев.
«Со стороны Немировски знаю, что он считает свое увольнение неправильным и хотел бы, чтобы ему дали больше времени. Дэвид считает, что готовил команду правильно, делал ставку на молодых казахстанских игроков, чтобы они развивались.
Единственной ошибкой, которую он признает, является то, что Дэвид не совсем угадал с легионерами, потому что их кандидатуры согласовались именно с ним. Посмотрим, как они будут играть при другом тренере.
Если будут предложения от клубов, то, конечно, Дэвид их будет рассматривать, потому что считает, что находится в хорошей форме», – сказал агент тренера Шуми Бабаев.
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