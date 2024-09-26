Широков забил в 6-м матче подряд. У 38-летнего форварда «Сибири» 8 очков в 8 играх КХЛ

Сергей Широков забил 6 голов в 6 последних играх за «Сибирь» в КХЛ.

Новосибирский клуб дома уступил «Автомобилисту » (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

38-летний нападающий «Сибири» Сергей Широков забил первый гол своей команды в этой игре.

Таким образом, форвард забросил 6-ю шайбу в шести последних матчах в чемпионате.

Всего на счету Широкова 8 (6+2) очков в 8 матчах «Сибири » в КХЛ.