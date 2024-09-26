Широков забил в 6-м матче подряд. У 38-летнего форварда «Сибири» 8 очков в 8 играх КХЛ
Сергей Широков забил 6 голов в 6 последних играх за «Сибирь» в КХЛ.
Новосибирский клуб дома уступил «Автомобилисту» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
38-летний нападающий «Сибири» Сергей Широков забил первый гол своей команды в этой игре.
Таким образом, форвард забросил 6-ю шайбу в шести последних матчах в чемпионате.
Всего на счету Широкова 8 (6+2) очков в 8 матчах «Сибири» в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости