Заварухин одержал 99-ю победу с «Автомобилистом» и повторил клубный рекорд в КХЛ – столько же было у Мартемьянова
Николай Заварухин одержал 99-ю победу с «Автомобилистом» в КХЛ.
Екатеринбургская команда обыграла «Сибирь» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала 99-й по счету для Николая Заварухина в качестве главного тренера екатеринбуржцев.
49-летний специалист повторил клубный рекорд в КХЛ – Андрей Мартемьянов, ныне тренирующий «Амур», ранее также выиграл 99 матчей во главе «Автомобилиста» в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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