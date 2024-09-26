Заварухин одержал 99-ю победу с «Автомобилистом» и повторил клубный рекорд в КХЛ – столько же было у Мартемьянова

Николай Заварухин одержал 99-ю победу с «Автомобилистом» в КХЛ.

Екатеринбургская команда обыграла «Сибирь» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала 99-й по счету для Николая Заварухина в качестве главного тренера екатеринбуржцев.

49-летний специалист повторил клубный рекорд в КХЛ – Андрей Мартемьянов , ныне тренирующий «Амур », ранее также выиграл 99 матчей во главе «Автомобилиста » в КХЛ.